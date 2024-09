«¡Sánchez no se come el turrón en Moncloa!» Miguel Bernad (Manos Limpias) pone fecha al fin de su Gobierno

Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, lo tiene claro.

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le quedan dos telediarios en La Moncloa.

En esta entrevista en el programa ‘La Retaguardia’ (Periodista Digital), Bernad pone fecha de caducidad al jefe del Ejecutivo socialcomunista y esta no estaría muy lejos:

Yo sigo pensando que Pedro Sánchez tiene ya una fecha de caducidad. No tendrá más remedio y creo que se puede producir antes de Navidades de ir a Zarzuela y presentar su dimisión y convocatoria de elecciones generales. No puede la sociedad española y Europa aguantar que un presidente del Gobierno, su esposa, su hermano, su cuñada y previsiblemente también sus padres estén imputados por presuntos delitos. Esto Europa no lo entendería.