Vicente Vallés dibuja el crudo panorama que le espera a Sánchez con el partido de Puigdemont

Comienza a tener la cosa de color hormiga.

Pedro Sánchez sabe que le aguarda una legislatura muy convulsa y que, entre otras cosas, puede ser que acabe de manera abrupta y con elecciones anticipadas.

Vicente Vallés, director del informativo de las 21 horas de Antena 3 Noticias, detalló que el Ejecutivo sanchista, a cuenta de Venezuela, acaba de caer en la cuenta de las dificultades que va a tener para poder sacar adelante sus proyectos:

Resaltó el comunicador de la primera cadena de Atresmedia que esta no es la primera vez que el Gobierno socialcomunista se deja pelos en la gatera a la hora de afrontar una votación:

Ya no es una novedad que el Gobierno pierda votaciones en el parlamento, y que alguno de sus socios vote con la oposición. El último ha sido el PNV , en la proposición del PP sobre Venezuela. Pero antes, ya lo hizo el partido de Puigdemont , cuando se votó el techo de gasto para los presupuestos.

Y dibujó el que parece peor escenario para Pedro Sánchez, que Carles Puigdemont, desde Waterloo, baje el pulgar:

La duda es cómo gestionará Moncloa esta situación para que Sánchez siga en el poder. De momento, sí sabemos que el PNV, a pesar de algún desliz, sigue siendo un aliado fiel del presidente. Pero no están asegurados los siete votos de Puigdemont, que exige contrapartidas en una materia muy delicada, que es competencia del Estado: la inmigración. El Gobierno dice que no cederá. Pero no es la primera vez que dice algo así.