Xavier Horcajo cuenta los detalles de las amenazas de Junts a Sánchez: ¿Moción de censura?

El presidente de Gobierno está arrinconado.

Si no fuera suficiente con los escándalos de corrupción que salpican a su Ejecutivo, a su partido y a su círculo íntimo con los escándalos de su esposa Begoña, su hermano David Sánchez, o los de los ERE de Andalucía, Ábalos, Koldo o Tito Berni; ahora se le suma el riesgo de ‘divorcio’ con Carles Puigdemont y su partido Junts.

Pese a entregarles la amnistía para que Puigdemont apoyara con sus siete votos su investidura, lo cierto es que el ‘regalo envenenado’ en la práctica es inaplicable. Primero, por su eminente carácter inconstitucional y, segundo, porque el prófugo no tiene sentencia firme, por lo que no se puede perdonar una sentencia que no se ha producido.

Como si esto no bastara, la gota que ha colmado el vaso ha sido la negociación con los rivales de Junts, ERC, para aprobar el concierto catalán que en la práctica es una independencia fiscal para la comunidad autónoma. Otro regalo con trampa, porque nuevamente, es una medida inconstitucional y que representa la voladura del sistema de financiación autonómica; algo que no ha sentado nada bien en el resto de los territorios y que los de Puigdemont consideran insuficiente.

En medio de este contexto y para demostrar que quienes mandan son ellos, los de Junts han tumbado distintas leyes impulsadas por Sánchez y ya han amenazado con tumbar, de nuevo, los Presupuestos Generales.