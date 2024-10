Soberano zurriagazo de Juan Carlos I y Bárbara Rey al PSOE: «Sólo ha puesto a chorizos»

Los audios de la polémica entre Don Juan Carlos I y Bárbara Rey comienza a coger velocidad de crucero.

Las entregas de este 9 de octubre de 2024 en el digital ‘OkDiario‘ vienen con una carga política de muchísima profundidad.

De hecho, resulta relevante conocer que, a pesar de que siempre se dijo que el monarca tenía más afinidad con el PSOE, a Juan Carlos I no le importó confesar sus inquietudes:

La propia Bárbara lanzó un alegato demoledor:

Muchos chorizos. Y gente que vale en distintas profesiones, no te voy a hablar de una ni de otra, sino de muchísimas, las encuentras por ahí completamente paradas. Han discriminado mucho con las ideologías políticas de todo el mundo. Han tenido un partidismo total y han ido a favorecer nada más que a la gente que les ha favorecido a ellos, o que podían ser beneficiosos para ellos. Sin tener en cuenta para nada los valores humanos ni profesionales de nadie que no pensara como ellos, aunque fueran unos seres respetables y personas no extremistas. Simplemente, por no ser del partido y ser, simplemente, liberales. Han tenido una discriminación muy grande y un favoritismo tremendo.