Inda cierra el pico a Palomera por dudar del ‘scoop’ sobre los audios del Rey Juan Carlos I: «No seas envidiosa»

Rifirrafe entre Esther Palomera y Eduardo Inda.

La publicación desde hace unas fechas de los audios entre Don Juan Carlos I y Bárbara Rey en el digital ‘OkDiario‘, que este 7 de octubre de 2024 ofrece una nueva entrega a sus lectores, provocó que la adjunta al director de ‘eldiario.es’ pusiera en solfa en ‘La Mirada Crítica’ (Telecinco) las motivaciones reales de por qué aparecen ahora esas grabaciones:

Bueno, yo la verdad es que solamente me interesan dos cosas de este episodio tan sordido. Uno es cuánto se pagó efectivamente, que todavía no lo sabemos con certeza, quién lo tapó y contribuyó a que esto no se supiera. Y una segunda que me parece mucho más importante y que X años después seguimos discutiendo sobre ello, y es la implicación del rey Juan Carlos en el golpe de estado del 23F. No me interesa nada más. Entre otras cosas porque estos audios ya se conocían, ya han sido escuchados en miles de redacciones.

El director de ‘OkDiario’ saltó a la yugular:

¿Qué ya se conocían? ¡No había salido ni uno Esther! ¡Venga, hombre, Lo que hay que escuchar, es que es de risa!

Pero Palomera siguió erre que erre:

En un momento dado se decidió que no eran publicables. Ahora interesa que se publiquen. ¿Por qué interesa? Pues desde mi punto de vista porque hay un hijo absolutamente descerebrado y mezquino que ha decidido hacer con una vida absolutamente desordenada familiar negoció con todo esto. Y entonces hay que darle bombo porque utilizar como fuente irrefutable de autoridad, como ha hecho Chicote, al hijo de Bárbara Rey a mí me parece un despropósito. Yo hubiera publicado los audios cuando los tuve, no los hubiera tapado y guardado en un cajón hasta que ha interesado sacar esos audios.

Eduardo Inda ya fue a saco contra la contertulia del diario de Ignacio Escolar: