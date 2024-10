Daniel Portero advierte a Alfonso Rojo: «Nunca perdonaré al PSOE»

Daniel Portero es presidente de la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, y diputado en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular.

Este 7 de octubre de 2024 visita Periodista Digital para charlar con Alfonso Rojo en el marco del programa ‘Tiempo de hablar’, para abordar toda esta situación dantesca por la que el Gobierno de Sánchez y Marlaska solo se dedican a beneficiar en lo máximo posible a presos etarras.

Daniel es hijo de Luis Portero, fiscal jefe de Andalucía asesinado por ETA en Granada en el año 2000, y desde entonces, por tanto, una víctima más de esta lacra de terrorismo etarra.

Además, hablamos con el invitado de ese chusco momento vivido hace apenas unos días en el que un energúmeno le increpaba en lugar público por estar haciendo una entrevista con Albert Castillón.

Sobre esto arranca la entrevista y comenta Portero:

«Yo estaba en una cafetería entre la calle Alcántara y Ayala, de Madrid, un sitio muy agradable, suelo trabajar allí bastante, y me pilló ahí para hacer la entrevista. Llevábamos diez minutos hablando con Albert y empezamos a hablar del PSOE, en ese momento empieza este señor a opinar desde su zona. Iba con una mujer, pero fue él quien se puso a boicotear la entrevista. Yo terminé y me marché, le dije que no se había comportado correctamente y me dijo que me ‘fuera por ahí’. No quiero darle publicidad. Esto me había pasado en el País Vasco, pero no en Madrid».