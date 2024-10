Tremendo meneo de Alfonso Serrano al boceras de Más Madrid por tapar los pufos del Gobierno Sánchez

Es el modus operandi de la izquierda.

Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid, trató este 15 de octubre de 2024 en ‘Todo es mentira’ (Cuatro) de echar por tierra a Isabel Díaz Ayuso, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmase que el Gobierno estaba “chapoteando” en una “montaña de corrupción” tras el último informe de la UCO sobre el caso Koldo.

Sin embargo, para el colaborador del programa de Risto Mejide, lo verdaderamente importante era Ayuso y una serie de causas archivadas. Además, Delgado apuntó a The Objective, al que acusó de estar “sobrefinanciado” por la Comunidad de Madrid por la publicación de las bolsas de dinero que se llevaban a Ferraz. Incluso al portavoz del partido de Mónica García se le ocurrió sacar a Esperanza Aguirre, el novio de Ayuso ¡le faltó nombrar a Fraga y a Franco!

Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, respondió dejando al de Más Madrid sin argumentos:

Serrano recordó a Delgado que, mientras se escandaliza por una prevaricación administrativa de la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, habla “de cualquier tema” para justificar la corrupción que rodea al hermano de Pedro Sánchez, a la mujer de Pedro Sánchez, a su Gobierno y a sus expresidentes autonómicos.

Además, el popular puso en su sitio al de Más Madrid, un partido en plena desintegración:

“Vosotros estáis en la supervivencia, perteneces a un proyecto político que está también en descomposición, porque Sumar ya no suma absolutamente nada, y vosotros, lo que hacéis es desmarcaros, tenéis una vicepresidenta del Gobierno que no tiene partido, pero tenéis cargos, y oye, el otro día Transparencia por fin pudo dar los treinta asesores que tiene Mónica García, todos son cargos de Más Madrid, yo entiendo que tenéis que sostener eso, y por lo tanto tenéis que sostener a este Gobierno, porque os van muchos sueldos en ello, pero la realidad es que si fueras la mitad de la mitad, de la mitad exigente con este Gobierno, de lo que eres de exigente, con cuestiones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso que tú has denunciado, que se han archivado y que no has pedido disculpas, habría que oíros”.