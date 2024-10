Pedro Sánchez hasta el cuello por la corrupción, arremete contra los medios críticos para tapar sus miserias

Pedro Sánchez es el presidente ‘de la primera vez’.

Es la primera vez que la pareja de un mandatario es investigada por parte de la Justicia, situación en la que se encuentra su esposa, Begoña Gómez, por un presunto delito de tráfico de influencias y en recámara uno de corrupción en los negocios (puesto en espera por parte de la Audiencia hasta que encuentren más indicios).

También es la primera vez que un fiscal general del Estado sea imputado. La querella por revelación de secretos del adalid de Sánchez, Álvaro García Ortiz, fue admitida por el Supremo. Para profundizar en la ignominia, la respuesta del jefe del Ministerio Público ante esto ha sido afirmar que no va a dimitir ni disculparse por prestarse al juego político del líder del PSOE que para atacar y desprestigiar al rival político es capaz de usar todo el poder del Estado sin ruborizarse.

También es un ‘adanista’ Sánchez al colocar a un ministro como gobernador del Banco de España. Luego de cuatro años y ser titular de dos carteras, José Luis Escrivá da el salto desde el Consejo de Ministros al nuevo cargo. Ha sido el último beneficiario de la estrategia de colonización de las instituciones públicas por parte del socialista para no tener contrapesos políticos y poder saciar su hambre totalitaria. Pero cada vez lo hace con menos delicadeza.

Cabe ver los nombramientos en la Fiscalía General del Estado (se nombró a una exministra de Justicia), el Tribunal Constitucional (un exministro de Justicia y una directora general del Gobierno), el CIS (un miembro de la Ejecutiva del PSOE), y distintas empresa públicas en las que la ‘Agencia de colocación Sánchez’ impone sus fichas.

En medio de todo este fango, el presidente de Gobierno huye hacia adelante en su proyecto totalitario con una técnica que por muy vista, no es menos peligrosa: la persecución a la prensa libre.

No es nueva ni la estrategia ni que lo estén aplicando. Sin embargo, cada vez lo hacen de forma más abierta a sabiendas que no tiene consecuencias -de momento-. Así, vemos cómo los portavoces, diputados y representantes de los partidos de izquierda que gobiernan, no responden a preguntas pertinentes y formuladas con respeto por parte de periodistas ‘incómodos’.

Al silencio institucional y la falta de explicaciones sobre las distintas medidas y acciones parlamentarias y gubernamentales, se suma el apoyo de los medios palmeros que creen que con su silencio sobre el atropello del Ejecutivo podrán asegurarse su supervivencia olvidándose de ese refrán que reza ‘mal paga el diablo a quien bien sirve’. Y es que los tontos útiles solo sirven hasta que no lo son.

Estos asuntos de actualidad serán tratados por Alfonso Rojo en el ’24×7′ de este jueves 17 de octubre, junto al politólogo y sociólogo, Rubén Tamboleo, en el canal de PERIODISTA DIGITAL.