Girauta se tira a la yugular de Sánchez por pringar a todo el Gobierno en el turbio rescate de Air Europa

Cero asunción de responsabilidades.

Pedro Sánchez se parapetó detrás de su Consejo de Ministros para defender el rescate a Air Europa.

Una explicación que vino poco después de que Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, enviara una exposición razonada al Tribunal Supremo para que impute a José Luis Ábalos y donde se sitúa al propio presidente del Gobierno en reuniones clave para cerrar esas ayudas millonarias.

El inquilino de La Moncloa, en rueda de prensa en Faro, en el transcurso de la XXXV Cumbre Hispano-Portuguesa, aseveró que:

Las decisiones que yo tomé las tomé con el Gobierno, y las volvería a tomar hoy también. Porque, afortunadamente, tenemos una Air Europa que funciona y que cumple con su labor de dar movilidad, no solamente a otros continentes muy importantes para España sino también a las Islas Canarias. Si no España hubiera sido el único país del mundo que no hubiera rescatado a una de sus principales aerolíneas.