¡No es solo Errejón! Beatriz Talegón confirma la ‘vergüenza ajena’ que daban los líderes de Podemos en su trato a las mujeres

Esperpéntico.

La dimisión de Íñigo Errejón como portavoz de Sumar después de las acusaciones de violencia machista por parte de diversas mujeres ha causado un gran terremoto en el panorama político actual.

El programa ‘Horizonte’ de Iker Jiménez abordaba la cuestión con distintos profesionales para desgranar las claves del asunto tras la denuncia pública de la actriz Elisa Moulinaá y el supuesto acoso sexual por parte del exdiputado.

La analista política, Beatriz Talegón, testigo de los inicios de los líderes de Podemos en las tertulias televisivas, relató en el plató de Cuatro el bochornoso trato por parte de los hombres de la entonces formación emergente hacia las mujeres:

“Lo de Íñigo no se rumoreaba, pero no me hace falta rumores para decirte en primera persona lo que yo sí he vivido. He vivido vergüenza ajena con los líderes de Podemos. La manera de dirigirse a las mujeres, recuerdo un programa que había, ‘La Tuerka’ y cómo Monedero me llamaba personalmente para invitarme y los términos me daban vergüenza ajena a mí y a la gente que trabajaba conmigo”.