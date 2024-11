Alfonso Ussía se pitorrea de la depresión de Silvia Intxaurrondo tras el triunfo de Donald Trump

La progresía española sigue en shock.

La victoria incontestable de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos no termina de ser digerida por quienes desde España pretendieron vender la falsa realidad de que Kamala Harris sería la nueva inquilina de la Casa Blanca.

Alfonso Ussía, desde ‘El Debate‘, escribe sobre el particular:

Escribo algo más tarde que el resto de los días. Son las 11.30 de la mañana del 6 de noviembre, la victoria de Trump no admite dudas, y Kamala Harris —Bardem no ha revolucionado nada de nada porque no da de sí. El desacierto de Cuca nos deja a los españoles pendientes de la opinión de nuestro experto en política internacional, Gonzalo Miró, también conocedor de los secretos del espacio, la agricultura ecológica, los vaivenes del IBEX, y la problemática del Sudán. Que así fue contratado. —Usted,¿de qué sabe?; —de la problemática del Sudán. —Vale, queda admitido en la tertulia.

Y pasa a centrarse en una conocida periodista de TVE:

Los que no han llorado por Valencia, sollozan por la derrota de Kamala Harris. En señal de duelo, Silvia Inchaurrondo ha decidido encerrarse en su casa cinco días, como si fuera Sánchez, y meditar sobre su futuro en el periodismo. He sabido por fuentes con pleno crédito, que su respuesta será como la de Sánchez. Que sigue. Con tristeza y preocupación por la causa palestina, pero que no tira la toalla.

Y suelta con mucha ironía que están todos de luto, pero no por los más de 200 muertos por la DANA en Valencia, sino por la derrota de Kamala Harris: