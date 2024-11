Begoña Gómez, acorralada: un alto cargo de Moncloa presionó a varios patrocinadores para que financiasen la cátedra

La cuestión comienza a arder mucho más que La Fragua de Vulcano.

La mujer del presidente del Gobierno socialcomunista, Begoña Gómez, contó con personal de relevancia dentro de La Moncloa para que se presionase a una serie de patrocinadores con el propósito de que financiasen su controvertida cátedra.

Según publica el digital ‘Vozpópuli‘, la esposa de Pedro Sánchez se sirvió de Cristina Álvarez para que su cátedra sobre Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid contase con el respaldo económico necesario.

Las empresas que fueron ‘invitadas’ a sostener con sus dineros el chiringuito de Begoña Gómez fueron Reale Seguros y Fundación La Caixa.

De hecho, uno de los correos que están incorporados al sumario del caso es el que envió esa asistente de la Presidencia a la directora de Comunicación de la compañía aseguradora el 8 de febrero de 2024.

El texto rezaba así:

PD: Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis.

El exvicerrector de Relaciones Institucionales de la universidad, Juan Carlos Doadrio Villarejo, recordó en sede judicial que mantuvo reuniones con Gómez y también con Cristina Álvarez:

Begoña Gómez quería cobrar 15.000 y 15.000 euros por los dos másteres que impartió hasta este curso en la universidad pública. Lo pregunté y me dijeron que no. Tenían que ser 15.000 euros, ya que la Complutense no permite abonar más de 15.000 euros a profesores externos, al margen que de que impartan uno o dos másteres.