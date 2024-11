‘El País’ ataca a Carlos Alcaraz por apoyar a Ángel Gaitán y acaba llevándose una somanta de raquetazos

La izquierda está que muerde.

Y mucho más desde que el tenista Carlos Alcaraz mostró su apoyo a Ángel Gaitán por su labor para combatir los estragos dejados por la DANA.

Ángel, es que veo los vídeos y todavía me cuesta asimilarlo y creerlo. Sobre todo me da una impotencia tremenda no poder ayudar y estar ahí. Estoy aquí en Turín entrenando, empiezo el lunes y lo que pienso es hacerlo lo mejor posible para Valencia y todos ellos. De nuevo, no voy a parar de agradecerte todo lo que haces por ellos, por España, y que estés al mando de una gestión que deberían hacerlo otros, pero gracias a Dios te tenemos a ti. Si enseñas este vídeo a alguien, mi mensaje es el de mandarle un abrazo a todos. Les mando toda mi buena energía, a ti también, para seguir adelante. Ojalá te pueda ver pronto y ojalá pueda estar ayudando ahí a tu lado, darles ánimo en persona a toda esa gente y poder contribuir un poco. Os mando un fuerte abrazo y toda mi buena energía.