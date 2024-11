Ángel Gaitán estalla ante la falta de gestión en Valencia: «Es todo mentira, aquí mandan cuatro que se van a hacer ricos con la tragedia»

Dramático.

Ángel Gaitán, reconocido influencer y tertuliano en Horizonte, el programa de Iker Jiménez en Cuatro, ha contado una realidad que retrata el desastre en la gestión de la catástrofe ocasionada por la DANA.

El mecánico ha explicado las complicaciones que ha atravesado tanto para llevar la ayuda a Valencia como para organizar el material en los puntos logísticos. Detalla que tuvieron que recorrer distintas naves para poder descargar todo lo que llevaron para repartir a los afectados en distintas poblaciones.

Confiesa que la situación lo ha desbordado porque pensaron que lo tenían organizado porque habían dos puntos independientes que les habían asegurado que eran manejados por Protección Civil. “Teníamos una nave gestionada por Protección Civil en la que todo el mundo es coordinador. Ahora tenemos que ir a otra nave de un amigo mío”, desvela.

Retrata la dramática situación al señalar que “huele a pis, a mierda en las calles, estamos en una nave pared con pared con una que han saqueado”, y pese a ello, en lugar de despertar la solidaridad de algunos, hay quienes quieren aprovecharse de la situación, en especial con las donaciones que han logrado reunir y transportar.

“Entra el Ayuntamiento y se quieren quedar con todo, entra Cáritas y se quiere quedar con todo… Y yo he prometido que aunque me cueste la salud, que me va a dar un infarto, que esto no va a pasar. Solo preguntan cuáles son las cosas de valor, qué maquinaria hay, qué generadores, qué baterías, qué equipos caros, y solo les interesa eso. Dicen que la ropa se tira”.