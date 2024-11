Antonio Caño hunde a Pedro Sánchez: “Es tóxico y nocivo para la democracia”

El periodista y presidente del Consejo Editorial de The Objective, Antonio Caño, ha reflexionado sobre diversos temas de actualidad en una conversación con el director de PERIODISTA DIGITAL, Alfonso Rojo.

Caño se sienta con Rojo en ‘Tiempo de hablar’, su programa de entrevistas en nuestro canal, para charlar sobre su último libro, ‘Digan la verdad’, una recopilación sobre sus años en una profesión “en peligro de extinción”.

En la conversación trataron un tema ineludible y al que incluso, le dedica un capítulo en su libro: Pedro Sánchez. Se ha mostrado muy duro con las actuaciones del presidente de Gobierno al que califica como el pero presidente, “de lejos”, en la historia de España.

“Es un presidente tóxico, nocivo para la democracia. Puedes ser un mal presidente y no tener efectos tan nocivos para la convivencia. No me preocupa tanto que sea el peor, alguno tiene que serlo, el problema es que Sánchez se sale de esa clasificación. Ningún presidente ha dividido a los españoles en la forma en que él lo ha hecho, ningún presidente ha deslegitimado a las instituciones en la forma en que él lo ha hecho y ninguno ha recordado tanto los comportamientos de un dirigente autoritario como los suyos. Es un hombre que nació para dictador y le tocó ser el líder de una democracia, su vocación es mandar no gobernar”.