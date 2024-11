El irónico comentario de Antonio Caño sobre la inacción del Gobierno Sánchez durante la DANA: «Bastante tiene con librarnos del fascismo»

Se muestra estupefacto, aunque ya no le sorprende nada.

Antonio Caño alucina con la reacción de unos y otros en relación a la gestión de la DANA.

En su tribuna en ‘The Objective‘ de este 18 de noviembre de 2024 critica no solo al Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino también al valenciano de Carlos Mazón.

Si el PP hubiera forzado desde el primer momento la dimisión de Carlos Mazón por su manifiesta negligencia en la gestión de lo ocurrido, se hubiera cargado de legitimidad para dirigir de inmediato el foco contra el Gobierno de la nación, contra la vicepresidenta Ribera y el propio presidente Sánchez, los responsables últimos de una tragedia de esa dimensión. Al no hacerlo, prolonga el calvario de Mazón y el del propio PP, que, como responsable del Gobierno autonómico de Valencia , concentra toda la atención.

No libra de sus estacazos a la prensa apesebrada que fue capaz de comprar el discurso elaborado por la factoria de La Moncloa:

Repitamos la frase con todo el contexto posible: «Quiero reiterar a la ciudadanía lo que he trasladado al Govern y al presidente [Carlos] Mazón: que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida, no hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas; se prioriza cuando faltan medios, y ese no es el caso. Si la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico, lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos, como estamos haciendo y como vamos a hacer, inmediatamente, con los 5.000 militares solicitados hace escasos minutos».