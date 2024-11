¡La pesadilla de las víctimas de la DANA no acaba! Lacalle avisa de la trampa de las ‘ayudas’ de Sánchez

El calvario de los afectados por la DANA no ha hecho más que empezar.

La cuestión es que las famosas ayudas prometidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez vienen con más trampas que en una películas de chinos.

En el programa ‘La Retaguardia‘, el prestigioso economista Daniel Lacalle puso negro sobre blanco cuál es el truco que se esconde en las dádivas que se están cocinando en La Moncloa:

Se mostró muy crítico con la utilización de la catástrofe para que el Gobierno cuele una serie de medidas infumables:

Aquí lo que se está haciendo es utilizar de nuevo, porque ya pasó con la pandemia, una catástrofe para aumentar de manera brutal el gasto público y sobre todo para perpetuarse en el poder. Porque además han tenido la desvergüenza, que yo te lo juro que todavía, me lo tuvieron que decir cuatro veces ayer. No me puedo creer que el Gobierno haya tenido la desvergüenza de meter en el decreto del BOE, de las ayudas a las empresas y a las familias, la perpetuación del jefe de Policía que hay en ese interés. ¿Te acuerdas cuando en la pandemia, en medio del decreto de estado de alarma, nos metieron una ley de educación que todavía está ahí? Es una cosa de una inmoralidad tremenda.

Y fue directamente a la trampa que se oculta tras esa impostada generosidad del Ejecutivo:

Y bueno, por eso, y ayer yo estaba en Valencia con un grupo de empresarios y les decía, lo más importante aquí, por favor, la trampa de las ayudas. Estos son préstamos a tres meses. En el momento en el que pasen esos tres meses en los que desafortunadamente la inmensa mayoría de las empresas que se han destruido A, tienes que devolverlo, B, tienes que refinanciarlo a tipo de mercado que te puede salir al 7 o 7,5%. Y mucho cuidado con ir a los ERTE.

De nuevo, el Gobierno se ha presentado con un decreto de ayudas que en realidad no son ayudas, son préstamos. Pero es que aquí el problema no es de préstamos. La gente que ha perdido su coche no se va a poder comprar otro coche. No le va a llegar. Yo hacía un cálculo en neto. No te va a llegar. Incluso si tienes un seguro, ni siquiera el 25% Del precio del precio de un vehículo nuevo. Con el caso de los inmuebles, todavía más. Porque todo lo que vas a tener que pagar lo vas a tener que pagar con el mismo IVA, con los mismos impuestos. Y después vas a tener que tributar. Y mucho cuidado con las ayudas directas a algunas personas porque lo que se van a encontrar es que esas ayudas las van a tener que tributar…