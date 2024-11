Ayuso hunde a la gritona Bergerot por retorcer el dolor de las víctimas de la DANA: «Su actitud es deplorable»

Se puso histérica a más no poder.

Manuela Bergerot, de Más Madrid, quiso chapotear en mitad de las DANA que están afectando a Valencia, Málaga y Tarragona para montarle el pollo a Isabel Díaz Ayuso a cuenta de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid por la presencia de Begoña Gómez.

La política izquierdista empleó un tono agrio y pelín faltón:

Mientras España se recupera de la primera gran catástrofe climática de su historia, el PP maniobra en Europa para evitar que una española se ponga al frente del órgano más importante que hay en la lucha contra la emergencia climática. Señora Ayuso, su compañero Mazón lleva días poniendo el ventilador para intentar salvarse. No se va todavía, pero los valencianos ya han hablado. Señora Ayuso, usted de rendir cuentas sabe poco, más bien nada, pero ni usted ni nadie de su partido. Porque en España, ante las grandes tragedias, el Partido Popular siempre ha respondido con mentiras y con desprecio a las víctimas. ¡Muchas gracias! Ante el Prestige, los hilillos de plastilina de Rajoy . Ante el 11M, el de ha sido ETA del Gobierno de Aznar. Ante la pandemia y sus protocolos de la vergüenza, señora Ayuso, su infame se iban a morir igual. Y ante la DANA, señorías, ante la DANA, ya hay una frase escrita en lo más negro de nuestra historia. No había cobertura.

Señora Ayuso, mientras España ponía lo mejor de sí para recuperarse de la DANA en Valencia, el Partido Popular estaba haciendo el ridículo. Ayer hicieron el ridículo en una comisión con el único objeto de hacer escarnio público de la señora Begoña Gómez. Un show para tapar las negligencias de la gestión de la señora Ayuso, esa presidenta que todavía no ha dado explicaciones de quién le paga el ático, dónde vive y a cambio de qué. Lo de ayer fue un ridículo nacional, pero lo que tienen montado en Bruselas es un ridículo internacional.

Bergerot se ahogaba en sus propio gritos:

Señorías, mientras el centro de mando esperaba que Mazón terminara a su sobremesa, alguien sugirió confinar a la población para seguir con su vida. En lugar de tomar medidas de prevención para proteger la vida de las personas, los mandos del PP decidieron no hacer nada. El PP valenciano aplicó para la DANA la máxima del PP madrileño en la pandemia. Que mueran todos los que tengan que morir. Mientras la Horta Sud empezaba a inundarse, el señor Mazón estaba desaparecido. El 112 colapsaba y ninguno de los mandos que tenían la responsabilidad de la Horta Sud se quedó sin ayuda. Los mandos que tenían la responsabilidad de evitar la tragedia eran capaces de tomar una decisión. La negligencia costó vidas. 217 muertos después. Ustedes culpan a la AEMET, a la UME. Y acabarán culpando a los familiares de las víctimas con tal de no hacerse responsables de sus actos. Señora Ayuso, Mahón no hace nada más que copiar el guión que aplicó usted para los protocolos de la vergüenza. Negligencia, bulos, confusión y desprecio. Hoy los valencianos piden lo mismo que los madrileños venimos pidiendo desde la pandemia. Verdad y justicia. ¡Y llegará!