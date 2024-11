Ayuso acaba con Bergerot (Más Madrid) por tirar del clima y feminismo en pleno ‘caso Errejón’: «Su partido es el de los calentones»

Fue a por lana y salió trasquilada.

Manuela Bergerot, líder de Más Madrid, quiso meter en la misma ecuación la protección del clima, aprovechando la pantanada de Valencia, la defensa del feminismo y, de paso un alegato contra quien será oficialmente de nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a partir del 20 de enero de 2025:

Esta catástrofe climática nos enseña que no somos nada sin la solidaridad de la sociedad civil y sin un Estado fuerte capaz de reconstruir las calles y las carreteras, de cuidar la salud de sus ciudadanos y de proteger a los trabajadores antes, durante y después del desastre. Para eso sirven los impuestos que ustedes regalan a sus amigos, para pagar las ambulancias, las excavadoras y a los bomberos. Lo que ha sucedido es una catástrofe climática, sí, y con toda probabilidad no será la última. Presidenta, tal vez hoy esté usted contenta, pero para quienes estamos preocupados por el futuro de nuestros hijos en este planeta, la vuelta de Trump a la Casa Blanca es una pésima noticia. Vuelve un negacionista del cambio climático, un militante del machismo y un promotor de la desigualdad. Mientras los imitadores madrileños de Trump pisan el acelerador del cambio climático nosotros no vamos a ceder a la resignación.

En Más Madrid vamos a seguir representando una alternativa radicalmente diferente, una alternativa verde y feminista. Sí, feminista. Por eso garantizamos que hacer política en nuestros espacios es incompatible con ejercer la violencia machista. Caiga quien caiga. Y esa es la diferencia entre nosotros… Y todos ustedes que mantienen sentados a cargos acusados de corrupción y no tienen escrúpulos en hacer pactos de gobierno con condenados por violencia machista. La acción climática nos condena a más danas, más sequías y más incendios devastadores.