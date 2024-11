Tremendo ‘palo’ de Iker Jiménez a la prensa sanchista que le señala: “Se comieron el bulo del helicóptero”

Brutal.

El periodista Iker Jiménez ha reflexionado sobre la campaña de acoso y derribo que han impulsado en su contra desde medios afines al Gobierno de Pedro Sánchez, usando las informaciones que replicó sobre el parking del centro comercial de Bonaire.

El presentador de Horizonte ha considerado que son “maniobras clarísimas” en su contra, y que lo intentan “asfixiar” por su influencia y por mostrarse crítico con el Ejecutivo encabezado por el líder del PSOE. En cierto sentido, recuerda a la campaña contra Pablo Motos, también dirigida desde Moncloa.

En medio de su reflexión, Jiménez ha tocado el tema de los bulos, eje central de los ataques en su contra, pese a que el primer medio que habló de muertos en el parking de Bonaire fue laSexta, y cargó contra los medios que le señalan por tragarse el bulo del helicóptero estrellado en Madrid.

El presentador del programa de Cuatro ha puesto en evidencia la doble vara de medir de estos medios de comunicación de izquierda, al poner en contraste los dos casos de informaciones falsas y cómo se trata y juzga a los difusores de los bulos de forma diferente. Es decir, no es el qué sino el quien.

“De acuerdo. Es una equivocación. No pasa nada. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hablábamos de lo que hablábamos en un lugar anegado donde teníamos que fiarnos de las fuentes concretas que nos intoxican a varios, aquí bastaba con salir de la redacción y mirar al cielo para darse cuenta de que un helicóptero no se había estrellado contra la torre más alta de España. La Agencia EFE lo sacaba. Bueno, habrá pasado lo que sea un error. Yo les mando un abrazo a los compañeros, no les pido la cabeza, les mando un abrazo y todos podemos equivocarnos.

Pero es curiosa la lista de medios donde me han dado más palos que una estera y me da exactamente igual que lo publicado. Un helicóptero se estrella contra la Torre de Cristal de Madrid. Pero tranquilos, amigos. Para mí es una equivocación. No es un bulo, no es un bulo. No hay ningún interés detrás. Yo estoy con vosotros. No tengo ningún problema”.