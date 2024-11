Una ‘charo’ de ‘El País’ vomita en la SER que hay una alianza entre el PP y programas como el de Iker Jiménez para difundir bulos

Casi dos minutos de verborrea.

La periodista Berna González Harbour (‘El País’) se dedicó en la mañana del 12 de noviembre de 2024 a soltar toda clase de barbaridades en los micrófonos de la Cadena SER para intentar edificar una teoría de la conspiración.

A juicio de la comunicadora del Grupo PRISA, ante los oídos encantados de Àngels Barceló, la cuestión de fondo es que había una especie de alianza entre el PP de Alberto Núñez Feijóo y programas como el de Iker Jiménez para difundir bulos en relación a lo acontecido con la DANA:

Es decir, se están combinando no sólo los bulos en las redes sociales, sino con televisiones que han sido muy nocivas, con programas de televisión que han sido muy nocivos al divulgar bulos. Y todos sabemos en lo que estamos hablando, de Iker Jiménez divulgando aquellos bulos sobre los cientos o no sé cuántos muertos en aquel aparcamiento, etc.