Colosal reacción de Iker Jiménez tras exigir García Ferreras (laSexta) y Angélica Rubio (‘El Plural’) su cabeza

Alto y claro.

Iker Jiménez cogió el toro por los cuernos desde ‘La Estirpe de los Libres‘ y le dio cumplida respuesta a los medios dirigidos por Angélica Rubio, ‘El Plural’ y Antonio García Ferreras (laSexta) por haber exigido su cabeza ante el controvertido asunto de los 700 tickets sin validar del parking de Bonaire.

El comunicador, con la precisión de un cirujano, fue pintándole la cara tanto al periódico digital como al segundo canal de Atresmedia:

‘El Plural’, y lo cojo porque es un medio, digamos socialdemócrata, cita fuentes de Interior y yo quiero que lo leáis con calma, esta es la noticia ¿de acuerdo? que es para que veáis, pero no es por echar la culpa a ‘El Plural’. Yo no voy a decir que quiten la financiación al plural yo no voy a llamar ni insultar ni llamar basura a ‘El Plural’ solo que os voy a decir puedo utilizar 20 medios más y es el ambiente en el que todos estábamos: ‘Las autoridades en vilo ante el devastador estado del parking, fuentes de Interior muestran su preocupación por lo que puede esconder’. Ustedes dirán bueno, esto no es para tanto, venga, seguimos ‘La preocupación ante lo ocurrido la unidad militar de emergencias UME, que ha desplegado equipos de buceo en el lugar, ha hallado ya varios cadáveres en el interior del aparcamiento la cantidad de fallecidos es por ahora incalculable’. Imagínense lo que es esto y arriba cita fuentes de Interior han confirmado a ‘El Plural’, bla bla bla.

Resaltó que el medio de Rubio está hablando de cadáveres:

Están hablando de cadáveres, nosotros no llegamos a tanto. Las fuentes las tiene ahí, en su medio amigo, que no es Iker, que las fuentes las tiene y se quiere mirar el problema es que a lo mejor, señor Campos usted está tan enfurecido pidiendo mi cabeza que le turba un poco el pensamiento y no se da cuenta que hay muchas fuentes, y entonces el mismo ‘El Plural’ el mismo medio muy importante y al que le deseo lo mejor, y no que quiten anuncios, sino que pongan más, porque yo quiero trabajo para todos mis colegas, me lleven o me lleven mal con ellos, dice ‘Iker Jiménez desacreditado’ entre otras cosas porque dijo que en Bonaire había cuerpos. ‘El rey del bulo hombre’, esto yo no lo había leído. Vamos a poner la comparativa, vamos a hablar de fuentes y de periodismo. El día 2 de noviembre, lo estáis leyendo, ‘El Plural’ habla de los cadáveres, de sus fuentes, de que se han encontrado cadáveres y lo estáis viendo, y el día 5 se lava las manos, como Pilatos, y me acusa a mí del bulo de haber dicho que había cadáveres.

Esto si queréis lo recortáis, lo enviáis lo mandáis, porque es la historia de las fuentes. Es ‘El Plural’, no yo, que yo no podía decir nunca mis fuentes, él habla de la UME y él habla de Interior. Yo no tenía de Interior, tenía de los forenses y tenía sí, de lo que sale ahí, de la UME como teníamos todos. Señor Campos, apunte esto por favor, ¿vale? cuando me pregunte a mí en un tuit y me llame basura y me diga cuáles son las fuentes se puede ir a mirar este pantallazo que es muy clarito, se entiende muy bien, ¿de acuerdo?

A renglón seguido fue a por laSexta:

¡Vamos más allá! Amigos de laSexta, repito Antonio García Ferreras a mí me dio la oportunidad en la SER y sólo por eso tiene mi respeto sólo por eso le considero un compañero y un gran comunicador porque se lo considero. Sólo con eso tiene mi aprecio me da igual lo que ocurra, Antonio y me da igual, digo Antonio porque es el que lleva la manija de laSexta y mucha gente me está diciendo no, no, que yo no tengo ningún problema ni con Ferreras, ni con Ana Pastor ni con Yélamo, que sé que es buen seguidor, que me da igual que yo lo que no he hecho es ir a pedir su cabeza ni ir a pedir nada. Hay una cierta diferencia sobre todo porque yo me di cuenta, ¿no? de ese tuit, tuit, que no se engañen cuando os vengan gilipollas de turno borreguil en redes porque es lo que tienen que hacer porque como el discurso se les cae tienen que llenar de redes y esto lo hacen muy bien claro, si tú eres un soldado de la causa te metes en lo que sea, da igual mentir. Que dije 700 muertos, mentira. Que dijimos lo de los tickets que había parking, ya ves tú que error parking y lo resolvimos en el propio programa hasta saber cómo era el parking y cómo se medía, ya ves. Que nos digan que dijimos cosas de los cuerpos y de los cuerpos y demás cuando en la vida lo hemos dicho y yo sí, en un tuit personal en mi casa cuando los forenses ya me llaman digo, tomar por saco convencido, además convencido de que nos estaban engañando, de que no estaban contando la verdad. Error, bien coge este señor pide disculpas en un tuit, pide disculpas en un vídeo y pide disculpas 30 minutos un poco excesivo en la tele pero esas disculpas me sirvieron para entender todo, ¿de acuerdo?

A Jiménez le sorprendió la actitud belicosa de laSexta contra su persona: