¡Arde el PSOE! Una empresaria confirma el pago de 90.000 euros en Ferraz: «Fue por indicación de Aldama»

La noticia no es nueva.

Pero lo relevante es que ahora se sabe quién es una de las socias de Víctor de Aldama que largó lo de los 90.000 euros entregados en bolsas de papel en la sede madrileña del PSOE en la calle Ferraz.

Hace algo más de mes y medio, el 10 de octubre de 2024, ‘The Objective‘ llevaba una entrevista jugosa con un socio del empresario señalado en la trama:

El empresario Claudio Rivas habría usado a Víctor de Aldama para conseguir del Gobierno una licencia como operadora de hidrocarburos para la compañía Villafuel. Y este le habría pedido a cambio 600.000 euros.

Según el testimonio de uno de esos empresarios:

Esas dos entregas representaban el primer pago que la trama de los hidrocarburos habría abonado presuntamente a los colaboradores directos del entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por la concesión de una licencia de operadora de carburantes que les permitiera vender combustible en España.

Pues bien, este 28 de noviembre de 2024 el periódico ‘El Español‘ desvela quién es ese socio que habló con el diario de Álvaro Nieto.

Y en realidad no es socio, sino socia.

Se trata de la empresaria Carmen Pano Sánchez, que aseguró haber entregado 90.000 euros a la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid por orden de Víctor de Aldama:

Cuando entré en la sede no me pidieron identificación. Yo llevé el dinero a la segunda planta. Lo declaré ante notario y así lo declararé ante el juez cuando me cite. Fueron dos pagos y transporté el dinero en una bolsa de plástico metida dentro de otra de papel de unos grandes almacenes. Fue Víctor de Aldama quien me dijo que lo llevara pero no conozco quién recogió las bolsas en la sede del PSOE.