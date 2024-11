El portavoz de Aldama retrata al PSOE: «Quisieron negociar conmigo para evitar que Víctor tirase de la manta»

Se llama Ramón Bermejo.

Posiblemente, su nombre les puede dejar helados.

Otra cosa es conocer que se trata del portavoz de Víctor Aldama y ya la cosa cambia.

Este consultor, entrevistado por el diario ‘El Debate‘, cuenta con pelos y señales cómo tanto desde el PSOE como desde el Gobierno Sánchez se luchó a brazo partido para que el comisionista mantuviera el pico cerrado:

Aseguró que el contacto se hizo tanto desde la calle Ferraz como del Palacio de La Moncloa:

Tuvo claro que lo que se quería evitar a toda costa es que Aldama tirase de la manta como ya está haciendo tanto en sede judicial como por los medios de comunicación:

Para llegar a un estado de clarificación sobre los hechos que se estaban sucediendo y lo que se hablaba. En este caso estábamos hablando de que la participación del señor De Aldama, que él se ve al mismo tiempo como víctima de una situación que no deja de haber un enfrentamiento entre un empresario que es válido en una serie de acciones de carácter oficioso que no oficial para el Gobierno, dando unos buenos resultados, hay que decirlo, y que se encuentra en un momento dado casi en el paredón, siendo el instigador y el cerebro maquinador. Perdóneme, yo no creo que uno meta a la zorra en un gallinero si no se le permite.