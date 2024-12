Carlos Cuesta manda a esparragar al nuevo comegambas del sindicato de inquilinos

Vuelve a vender la moto.

Pedro Sánchez promete una empresa pública de vivienda para construir y gestionar casas. Un anuncio que choca de lleno con el artículo 148 de la Constitución.

En medio de este quilombo, Fernando de los Santos, portavoz del ‘Sindicato de Inquilinos e Inquilinas’ expresó en ‘La mirada crítica’ (Telecinco) este martes 3 de diciembre de 2024 lo que es -según ellos- la fórmula mágica para acabar con el problema de la vivienda en España… ¡una huelga de alquileres! Una voladura más por parte de aquellos que intentan inyectar el comunismo en vena, alentando la lucha de clases y el odio al propietario.

Según de los Santos, lo primero sería “recuperar todas las viviendas vacías, los pisos turísticos y las viviendas en manos de fondos buitre”. Y si con eso no es suficiente, construir “vivienda, pero netamente pública”.

Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, puso negro sobre blanco en el asunto y desmontó en un santiamén el festival de chorradas defendidas por el sindicato:

“Solo vivienda pública ¿Y por qué no privada? ¿Por qué la gente no puede tener derecho a comprar con un salario, por cierto, que nos vayan bajando impuestos, que nos permitan incrementar el poder adquisitivo y comprar la vivienda que quiera? ¿Por qué no? Si cuanta más vivienda hay, más te va a bajar el precio. Hablas de la vivienda, dices, secuestrada, la vivienda turística secuestrada. ¿Cómo que secuestrada? A ver, digo yo que si la gente lo está sacando de ahí y lo está llevando a vivienda turística es porque se le llenan, no lo va a tener vacío. Por tanto, ¿por qué no dan más plazas hoteleras? Al final vamos a lo de siempre. Es que lo que no entiendo es por qué no pedís que haya más suelo construido. Y a partir de ahí que se construya un parque de vivienda pública, por supuesto, no uno de mentiras, porque vamos escuchando la promesa, yo no sé el número de años, pero también privada. Y sobre todo, ¿por qué no pedís seguridad jurídica? Es que todas esas viviendas que tú estás diciendo, dicen, no, es que se quedan cerradas. A ver por qué se quedan cerradas. A lo mejor porque se te mete un okupa y no lo sacas en la vida. A lo mejor es por eso”.