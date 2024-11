Silvia Intxaurrondo intenta rebatir las acusaciones de Pablo Motos contra TVE pero la hemeroteca la deja retratada

Dicen que antes se caza a un mentiroso que a un cojo.

Ahora el dicho podría retocarse señalando que antes se trinca a una Silvia Intxaurrondo que a una legión de lisiados.

Y es que la megapagada presentadora de TVE saltó como el bicho del pantano contra el programa ‘El Hormiguero‘ (Antena 3) para responder a las acusaciones que vertió Pablo Motos contra la televisión pública a cuenta del intento de pisparle que el campeón del mundo de Moto GP, Jorge Martín, estuviese primero en el espacio de Atresmedia.

Las declaraciones del showman de la cadena sita en San Sebastián de los Reyes fueron estas:

No estaría aquí dando esta explicación de algo que pasa todos los días en periódicos, revistas, programas de radio y de televisión, si no se hubiesen contado las cosas para que parezcan lo que no son y si no se hubiese dudado de la profesionalidad del equipo de ‘El Hormiguero’. Y menos, si esa versión deformada se difunde desde una televisión pública, una televisión pública que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, una televisión pública que estimó que era uno de los tres temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo ese día. No estoy exagerando, lo que fue un mero malentendido por un invitado, fue convertido en una de las noticias principales del Telediario, ocupando además minutos y minutos en casi todos los programas informativos y de actualidad de la televisión pública esa misma noche y durante todo el día siguiente.