Motos no se muerde la lengua y refuta los bulos vertidos por Broncano y TVE: «Mala praxis»

La polémica se hubiese sustanciado en cero coma segundos.

Pero en TVE quisieron explotar el asunto hasta la náusea y al final desde el programa de Pablo Motos, ‘El Hormiguero‘ (Antena 3), se tuvo que dar réplica a la sarta de bulos lanzados por el espacio de David Broncano, ‘La Revuelta‘, a cuenta de la entrevista al campeón del mundo de Moto GP, Jorge Martín.

El formato de la televisión pública quiso apuntarse un tanto que no le correspondía:

En ‘El Hormiguero’ se quiso quitar hierro al asunto:

Pero al seguir machacando con la supuesta entrevista que Motos le habría levantado a Broncano, al showman de Atresmedia no le quedó más remedio que ponerse delante de las cámaras y dar cumplida respuesta al festival de bulos vertidos por el programa de TVE:

En primer lugar, quiero pedir perdón a toda la audiencia porque con la que está cayendo en este país, con la confesión de Aldama y todas las implicaciones del Gobierno y con la DANA y toda esta gente desatendida, tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo, pero necesito restablecer la verdad.

Se ha hablado mucho de este tema, quizá demasiado, pero hay intereses y cortinas de humo que uno no puede controlar. De ‘El Hormiguero’ se habla mucho y de mí, a veces, también, a veces se dicen barbaridades. Supongo que el hecho de ser un programa visto durante tantos años te lleva a una exposición con cosas buenas y con cosas malas, y yo eso lo he asumido siempre y siempre he intentado evitar polémicas, incluso cuando desde otros programas de la competencia se han hecho y se hacen contra mí de manera continuada pullas de mal gusto, irrespetuosas y camufladas de humor cuando en realidad son ataques. Y lo aguanto, no tengo ningún problema, pero no puedo permitir que se ponga en duda el trabajo del equipo de ‘El Hormiguero’ y se insinúen cosas que no son ciertas.