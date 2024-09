Este es el esperpéntico regreso de ’59 segundos’ a TVE con Óscar Puente de invitado: “¿Pablo Motos o Broncano?”

Volvió ‘59 segundos‘ a la parrilla de TVE.

Y su reestreno en la televisión pública contó con uno de los políticos más controvertidos del Gobierno Sánchez, el titular de Transportes, Óscar Puente.

Ya en la previa de su presentación, al community manager de RTVE en redes sociales se le ocurrió hacer una gracieta que poca ídem debió de hacer entre los sufridos usuarios de Renfe:

Buenas noches y bienvenidos a 59 segundos, aquí nos encontrarán cada jueves después de Broncano. Empezamos con el ministro @oscar_puente_, recién llegado en tren.#59segundos

Pero no contenta con esas bromas, la presentadora, Gemma Nierga, elevó la apuesta al intentar poner en el mismo nivel la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con la salvación del Real Valladolid:

El ministro @oscar_puente_, entre qué es más probable, aprobar los presupuestos o que el Real Valladolid se salve. «No tenemos ni lateral izquierdo» #59Segundos

Y ya el resto de cuestiones dejaron bien a las claras que a Puente no se le había preparado, precisamente, encerrona alguna:

Gemma Nierga: «Ministro, ¿tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla?»

Óscar Puente: «Con cebolla».

Gemma Nierga: «¿Con un vinito o con una cerveza?»

Óscar Puente: «Depende del momento».

Gemma Nierga: «¿David Broncano o Pablo Motos?»

Óscar Puente: «No hay duda. Muy buena. Está respondida, yo creo, ¿no?»

Gemma Nierga: «No, no está respondida».

Óscar Puente: «Broncano. Por mí no está respondida. Broncano, Broncano».

Gemma Nierga: «¿Felipe González o Zapatero?

Óscar Puente: «Zapatero».

Gemma Nierga: «¿José María Aznar o Rajoy?»

Óscar Puente: «Rajoy».

Gemma Nierga: «¿Es usted cerrar discotecas o salir a primera hora a correr?»

Óscar Puente: «Hace que no cierro una discoteca ni me acuerdo. Y tampoco soy de salir pronto a correr, pero vamos, ni lo uno ni lo otro».

Gemma Nierga: «A ver si me responde esta. ¿Potra Salvaje o Karol G?»

Óscar Puente: «Karol G. Karol G».

Gemma Nierga: «¿Serrato Sabina?»

Óscar Puente: «¿Serrat o Sabina? Serrat o Sabina. Eso sí que es como elegir entre papá y mamá, no sé. Serrat».

Gemma Nierga: «¿Duerme con pijama o sin pijama?»

Óscar Puente: «Con pijama».

Gemma Nierga: «¿De qué color?»

Óscar Puente: «¡Buf, hay mucha variedad!»

Gemma Nierga: «Oiga, ¿cama de matrimonio o separada?»

Óscar Puente: «Matrimonio».

Gemma Nierga: «Y la última. Ya me he quedado sin tiempo, pero yo la tengo que hacer. ¿Buenfuente o Berto?

Óscar Puente: «¡Uf, eso es muy complicado, ¿no? Digamos que por escalafón, Buenafuente».