Óscar Puente, atropellado por su campaña para fomentar el transporte público: «¡Y tú en un Mercedes de 170.000 euros!»

Debe creer que los españoles se chupan el dedo.

Óscar Puente, ministro de Transportes, perpetró en la jornada del 12 de septiembre de 2024 una de esas acciones de Gobierno que pasarán a la posteridad por sus altas dosis de hipocresía.

El Ejecutivo sanchista, en una campaña agresiva contra el uso de los vehículos particulares, se lanza a degüello a destacar las bondades del transporte público, buses y trenes.

Rápidamente, las redes sociales se hicieron eco de la campaña y le echaron al asunto unas buenas dosis de risa y de ironía.

Y es que entre la falta de frecuencias, los retrasos, las averías o la supresión de determinados trayectos, lo de usar el transporte público como primera opción no siempre facilita la vida a los ciudadanos:

¿Pillas q no para de cachondearse de los españoles? pic.twitter.com/4Bgt9OxHkd

El mismo q no se apea del Falcón ni para ir a la boda del primo y q usa caravanas de 6 coches con ambulancia para ir de Moncloa al Parlamento, se gasta una pasta en anuncios y te da lecciones sobre el uso de transporte público

– más transporte público – menos contaminación – llego MÁS TARDE al trabajo porque la C-4 funciona un día si un día no

Bicicletas, transporte público!! Todo para q no tengas tu coche y no puedas ir muy lejos!! Yo quiero mi LIBERTAD, son unos sin vergüenzas, mientras ellos Falcon, y viajes para un lado y para otro q los pagamos nosotros de nuestros impuestos!! ESTO NO ES DEMOCRACIA… pic.twitter.com/6PiSQPOZBb

— Con Hayek (@mipdas) September 12, 2024