Ábalos protege al ‘1’ y solo traiciona a Koldo: ¿Se ha librado Sánchez de lo más grueso?

Aunque el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, siga al borde del abismo por los escándalos de corrupción que le cercan lo cierto es que el día de ayer ha podido respirar con un poco más de tranquilidad.

Su ex mano derecha José Luis Ábalos no tiró de la manta en su declaración en el Tribunal Supremo por el caso que le señala como parte de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo. Además de asegurar que no ha recibido comisiones ni que ha participado en ninguna irregularidad, el ex ministro de Transportes evitó chocar con el Gobierno sanchista y al único que ‘vendió’ fue a Koldo.

A pesar de afirmar que “no se dejó nada en el tintero”, en el interrogatorio no respondió a las más de 300 preguntas formuladas por el abogado del PP que agrupaba a todas las acusaciones populares, y que tocaban temas desde las mascarillas hasta su relación con Aldama, pasando por su relación con Begoña y Koldo.

La estrategia de Ábalos ha pasado por no vender a Sánchez y solo cargar contra su exasesor. Eso sí, sin quererlo, validando al menos, parte de lo dicho -y hecho- por Aldama. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que Ábalos ha estado desde el inicio del sanchismo, por lo que tendrá mucha información que no le conviene que salga a la luz.

Un tercer punto que hay que considerar es que haber cantado la traviata es que se habría autoinculpado porque señalar a altos cargos también es señalarse a sí mismo. Y aunque ciertamente los informes de la UCO lo dejan mal parado, los indicios encontrados no son prueba firme, de momento.

Este y otros asuntos de actualidad son tratados en el ’24×7′ de este viernes, 13 de diciembre.