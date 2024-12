Ábalos ‘vende’ a Koldo pero no a Sánchez: ¿hubo negociación?

Tres horas y media ha durado la comparecencia del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el Supremo. Tres horas y media en las que el ahora diputado del Grupo mixto ha negado las acusaciones e indicios en su contra.

Así, la ex mano derecha de Pedro Sánchez ha afirmado que las sospechas de pertenencia a “organización criminal”, tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos que pesan sobre él son falsas.

No tiró de la manta sino que descargó la responsabilidad de los contratos de mascarillas durante la pandemia en el que fuera su asesor, Koldo García. Al Gobierno de Pedro Sánchez que le ha dado la espalda no le señaló.

Además, el que fuera secretario de organización del PSOE, aseguró que aportará pruebas, documentos y hasta un contrainforme al presentado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que demuestran que no recibió mordidas: “No hubo comisiones, como ya he dicho muchas veces”, aseveró.

“Creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo, a voluntad mía vaya, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho”.