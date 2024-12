El móvil de Juan Lobato también salpica a Angélica Rubio con la filtración del correo del novio de Ayuso

La historia de la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso cada vez se enreda más.

Un nuevo personaje se suma al ‘reparto’.

Se trata de la directora de ‘El Plural‘ y nueva consejera de RTVE, la leonesa Angélica Rubio.

La periodista también fue convenientemente utilizada por el Gobierno Sánchez y el PSOE para que el email de Alberto González Amador corriese como la pólvora.

Fue en la mañana del 14 de marzo de 2024 y ahora se han descubierto los mensajes después de que se procediese al volcado del teléfono móvil del socialista Juan Lobato.

Ante la negativa del ya exlíder del PSOE madrileño a sacar en el pleno de la Asamblea de Madrid el correo original que se había filtrado desde la Fiscalía General del Estado, ese documento fue remitido a otros medios de comunicación, entre ellos el dirigido por Rubio.

A las 8:30 de la mañana le llegó al entonces líder de los socialistas madrileños el mensaje de Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López, para que soltase la bomba en la sesión plenaria.

Al ver los recelos de este, se le dijo que la información saldría en medios de comunicación y pasadas las 9 de la mañana era ‘El Plural’ quien se hacía eco de esa comunicación que el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid le había enviado al fiscal Julián Salto.

A las diez de la mañana, perfectamente aleccionada por Moncloa, es la propia Angélica Rubio la que whatssapea a Lobato incitándole a que saque esa filtración:

Mira la realidad del email que recibe el abogado del señor González. MAR está intentando colar la respuesta de la Fiscalía como prueba de que el trato no lo pidió el novio. No hay que liarse en eso: el novio reconoce los delitos, no habla de ninguna trama ni contra él ni contra su novia. Ayuso mintió.