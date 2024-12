Miquel Giménez retrata a Pedro Sánchez tras su escapada invernal: «Es el abominable hombre de las nieves»

Impecable.

El periodista Miquel Giménez no ahorra un solo epíteto a la hora de definir a Pedro Sánchez después de escaparse unos días a la nieve cuando, por otra parte, no ha encontrado aún tiempo para visitar con calma las zonas afectadas por la DANA.

En su tribuna en ‘Vozpópuli‘ lo clava de principio a fin:

Resaltó que tanto Sánchez como su mujer, Begoña Gómez, tienen que estar pasándolo realmente mal ante el rechazo que produce su presencia en cualquier lugar de España:

Otro elemento que me consta ha hecho mella en ese dúo dinámico es el asombro de estar en el hermoso valle de Benasque, al que estaban acostumbradísimos a ir sin problemas, y ver que hasta ahí llega el “Que te vote Txapote ”. De hecho, Sánchez frecuenta aquellos parajes desde los doce años. Junto a Begoña y sus hijos ha ido en numerosas ocasiones. De ahí que no les cupiera en la cabeza que existiese la menor posibilidad de que se increpara al presidente. Su Sanchidad ignoraba que allí donde va una persona le siguen sus demonios personales, sus miedos, sus pesadillas.

Giménez consideró que el inquilino de La Moncloa tiene tal nivel de congoja que, por eso mismo, optó por impulsar decenas de actos en 2025 para revivir el fantasma de Franco:

Y son muchas las cosas que hacen que Sánchez tenga miedo. Porque lo tiene. Si no, ¿de qué el Año Franco? ¿Por qué intenta cercenar la información libre acerca de las marrullerías que se cometen? ¿Cómo es capaz de defender al fiscal general que está imputado y arremeter contra un juez que no lo está? No es por osadía, coraje ni valor suicida. Es miedo. Esa pareja que ha intentado olvidar siquiera por unos días el ocaso que les espera este 2025 no lo ha conseguido y su terror a rendir cuentas es más grande que nunca.