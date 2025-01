Cayetana estalla ante las palabras de Albares por la postura de Sánchez con Venezuela: “¡Cínico!”

La diputada del Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo ha criticado con dureza las palabras del Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre la dictadura de Nicolás Maduro.

En una entrevista con Carlos Alsina en Onda cero, el encargado de la política exterior de España no pudo responder con claridad cuál es la postura de Sánchez con el dictador venezolano, en especial luego de que conformara su fraude del 28 de julio pasado, con su toma de posesión el 10 de enero.

El tema es álgido no solo por las relaciones histórica con el país sudamericano sino por el papel y nexos del expresidete José Luis Rodríguez Zapatero con la dictadura a la que ha defendido en repetidas ocasiones, excusándose al definirse como ‘mediador’.

Álvarez de Toledo no ha tragado con las palabras del ministro, y desde su perfil en X (antigua Twitter), ha criticado con fuerza el “cinismo” del sanchista al no reconocer a Edmundo González, candidato ganador de las elecciones en Venezuela para no tener que desconocer al régimen de Maduro.

“- Alsina: ¿Quién es el presidente de Venezuela?

– Albares: Nosotros no hemos dado legitimidad a ese acto [toma de posesión de Maduro]. PERO hay un presidente, que es quien irá a Naciones Unidas y quien representa internacionalmente a Venezuela. Eso no lo podemos desconocer.

Esa adversativa, ese cinismo. No quiso reconocer a Edmundo para no desconocer a Maduro”.