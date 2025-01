Un lamebotas de la izquierda amordaza a Ndongo cuando pregunta por la bochornosa imagen de Errejón

Se han creído que todo el monte es orégano.

O, dicho de otra manera, que la sala de prensa del Congreso de los Diputados es su cortijo particular donde se conceden turnos de palabra a los periodista en función del medio que sean.

Lo que sucede es que no siempre se está dispuesto a seguir los mandatos bíblicos de poner la otra mejilla o de, sencillamente, agachar la cabeza ante los bravucones.

Bertrand Ndongo, nuestro compañero de Periodista Digital, no solamente no se deja amedrentar por las tácticas de determinados jefes de prensa de unos partidos políticos concretos cuando intentan impedir sus aceradas preguntas, sino que tampoco está dispuesto a que compañeros de profesión traten de acallarle durante la comparecencia de un diputado.

La escena sucedió este 21 de enero de 2015 cuando el portavoz de Podemos comparecía ante los periodistas.

Viendo Ndongo que, evidentemente, no se le iba a dar turno de palabra, optó por formular la pregunta, además perfectamente audible, en relación a todo lo acontecido con el caso de Íñigo Errejón y la denuncia recibida por parte de Elisa Mouliáa a la que toqueteó, siempre según el testimonio de la actriz sin consentimiento.

Lo que todo parecía que podía quedar en una no contestación por parte del portavoz de Podemos o de una bronca del jefe de prensa de la formación morada acabó convirtiéndose en una escena surrealista con un compañero de otro medio de comunicación al que aún no se ha podido identificar.

Me he enfrentado esta mañana en el Congreso, a un periodista de un panfleto de extrema izquierda, que ha acudido al rescate del Portavoz de Podemos para que no tenga que responder sobre la declaración de Iñigo Errejón.

ASCO🤮 pic.twitter.com/UfQlIsu5mC

— Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) January 21, 2025