¡Ojo!, Sánchez prepara las papeletas electorales

Se baja los pantalones.

Después de negar una y otra vez que no lo iba a hacer, Sánchez se volvió a traicionar así mismo. No contento con achacar la responsabilidad al PP y Vox de su derrota parlamentaria con el decreto ómnibus, el líder del PSOE, sus lacayos y sus terminales mediáticos repitieron que no iban a trocear el decreto-trampa con el que intentaban colar una serie de cosas para contentar a sus socios que conforman el Frankenstein.

Hoy, el líder del PSOE ha cedido de nuevo al prófugo Puigdemont y ha aceptado trocear su decreto ómnibus. Eso sí, le ha hecho una trampa al líder de Junts, que se ha conformado con la promesa de discutir la moción de confianza, y no un compromiso firme para someterse a ella. A esta solicitud ya el propio Sánchez ha dicho que «no veía la necesidad» de someterse a ella.

Cabe destacar que la moción de confianza es una prerrogativa del Presidente del Gobierno que parte de su exclusiva voluntad para proponerla a su Consejo de Ministros para luego llevarla al Congreso y que para aprobarla, solo debe tener mayoría simple. Por lo tanto es ilógico que la proponga en el Hemiciclo un partido contra un mandatario. Para completar el esperpento, lo que plantea el partido de Puigdemont es una proposición no de ley, que no tiene ninguna vinculación alguna. En este punto sí que es igual a la moción de confianza ya que no obliga al mandatario a disolver las cortes.

