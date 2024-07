Arcadi Espada, a degüello contra un Pedro Sánchez al que tacha de mentiroso incurable

Brutal artículo de Arcadi Espada en ‘El Mundo‘.

El periodista aprovechó la presentación en el Congreso de los Diputados del plan de ‘regeneración democrática’ para poner a Pedro Sánchez de vuelta y media.

El columnista del diario de Unidad Editorial alucina con el hecho de que el inquilino de La Moncloa, un mentiroso impenitente, ahora se haya atrevido a presentar un proyecto para combatir las mismas:

Espada lanza un reto a su propio periódico, que disponga un contador de los embustes del líder socialista:

Su contador de mentiras es puramente trumpiano y no entiendo cómo este diario –al modo del Post– no lo ha puesto en marcha. Por si se decide, debería haber una breve introducción sobre su conducta respecto a la verdad, a partir de dos ejemplos fundamentales.

El que también fuera uno de los impulsores de Ciudadanos explica la evolución y el cambio de criterio sanchista respecto a la intentona golpista en Cataluña y cómo había que tratar a sus máximos responsables:

El primero abarca el Proceso independentista. Sánchez es el hombre que dijo 1) que no indultaría a políticos, 2) que los indultó, 3) que no habría amnistía, 4) que los amnistió, 5) el que aseguró que los hechos de 2017 eran ejemplo de rebelión y sedición y 6) el que dejó el Código Penal inerme ante cualquier intento de sedición venidero. En efecto: cambió de opinión; pero no porque cambiaran sus convicciones, sino, justamente, por no tenerlas.