Ayuso: «Es tan esperpéntico todo que si me dicen que Puigdemont durmió en Moncloa, me lo creo»

Sin medias tintas.

Isabel Díaz Ayuso habla clara y de manera contundente sobre lo sucedido en la jornada del 8 de agosto de 2024 en Barcelona con la tocata y fuga de Carles Puigdemont.

En una entrevista concedida al diario ‘El Mundo‘, la presidenta de la Comunidad de Madrid considera que hay que depurar muchas responsabilidades políticas tras la nueva desaparición del prófugo expresidente de la Generalitat de Cataluña:

Alguna responsabilidad, no: muchas. Hemos asistido a la humillación de España por parte de los independentistas catalanes; se han reído de nuestra Justicia y de nuestra democracia. El primer responsable es Pedro Sánchez , que tiene la obligación de defender a nuestro país; y todo lo que ha sucedido en términos de fallos de seguridad corresponde a los responsables de Cataluña y del Ministerio del Interior .

Sospecha la líder del PP madrileño que pudo haber negociaciones con los propios Mossos d’Esquadra para que, por decirlo de alguna manera, tuviesen un papel pasivo:

Por las noticias que vamos recibiendo, no solo ha sido un mosso el que ha prestado su coche al prófugo, sino que parece que ha habido hasta negociaciones con los dirigentes de los Mossos para que no se produjera la detención antes del discurso. Aquí hay muchas cosas que aclarar. Y, sin ninguna duda, tendrán que intervenir los jueces.

Para Ayuso, todo lo sucedido con Puigdemont es propio de una ópera bufa donde lo más absurdo puede convertirse en realidad:

Es todo tan esperpéntico, tan bochornoso, sin ninguna profesionalidad, con tanto trapicheo entre políticos que no miran por los intereses de los ciudadanos, sino por los suyos, que estoy dispuesta a creerme cualquier cosa. Si mañana me dicen que lo que hizo el miércoles Puigdemont fue dormir en La Moncloa, también me lo creo. Porque si Puigdemont se ríe de los españoles es porque Sánchez se ríe de los españoles.