Ángel Expósito, contundente sobre el esperpento de Puigdemont: «Estaba pactado con Sánchez»

Nadie se cree, en su sano juicio, que Carles Puigdemont haya podido irse con tanta facilidad.

Ángel Expósito, desde su retiro vacacional, entró en ‘La Linterna‘ (COPE) para analizar el enésimo esperpento vivido en la política española y, más en concreto, en la catalana:

Es que no se podía esperar cualquier cosa. ¿Qué será lo siguiente? Vete tú a saber. Es que el esperpento no tiene límites. Valle-Inclán podía inventar cualquier cosa en el capítulo siguiente. Bueno, pues se quedaba corto. Alguien escuchaba yo esta mañana decir que ‘Amanece que no es poco’ es una broma comparado con lo que está ocurriendo. Y es verdad. O sea, es que es un disparate todo de tal categoría.

Consideró que se está despistando al personal con detalles muy coloristas, pero que no van al verdadero fondo de la cuestión, el hecho de que todo estaba pactado:

Y luego nos estamos fijando en la espuma, sinceramente. Nos estamos fijando en si sale, en si se va, en un mosso que colabora, el vídeo que se le ve andando por el centro. El problema de fondo es que han pactado todo. Es que es evidente que han pactado todo. Han pactado que se presenta. Han pactado que no se le detiene para no tener que suspender el pleno y para que Illa sea presidente desde esta misma tarde. Han pactado absolutamente todo, hasta el bochorno y hasta que se escape. Por lo tanto, dejémonos de monsergas, les da exactamente igual la dignidad, el honor y el Estado de Derecho . Lo que hay detrás de todo esto es el enésimo pacto. De Sánchez y sus mariachis con Puigdemont y el resto de golpistas.

Expósito libró a los mossos de base de la responsabilidad de haber dejado escapar a Puigdemont. Aseveró que todo respondió a una orden política de la más alta superioridad:

En líneas generales, los mossos son policías. Y alguien comentaba esta mañana también que la inmensa mayoría de los mossos no son independentistas, salvo los cuatro supermilitantes que los hemos visto hasta escoltándole por Bruselas. Por lo tanto, pero la cúpula es política. Al final, el consejero de Interior obedece instrucciones del presidente de la Generalitat. Y Aragonés, con Pedro Sánchez y con Puigdemont han pactado esta parafernalia. Y al final, cuando se sube a ese escenario y él se baja por detrás, no hay nadie detrás del escenario. ¿Alguien se puede creer que no hay ningún mosso detrás del escenario de un tío al que en teoría iban a detener? Por favor. O sea, que al final no sé lo que venderán mañana. Seguro que nos cuentan la trola de la ‘operación jaula’, que ha sido un cachondeo. Esa es otra. Pero, en el fondo, es una instrucción política que viene de arriba. Tanto de Interior catalán como del gobierno catalán, de Interior de España y del Gobierno de España. Los mossos, pura excusa.

Es verdad que las competencias de policía judicial, en un caso como este, son los mossos de escuadra. Por lo tanto, por supuesto que deberían intervenir, por supuesto. Es que se nos olvida que Marlaska está de vacaciones y ni está ni se le espera. Por lo tanto, no es la Guardia Civil, no es la Policía y, si me apuras, no son ni los mossos. Esto está pactado desde lo más alto de lo más alto. Y es el Gobierno de España con el gobierno catalán. Y con Puigdemont, sin duda.