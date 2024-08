Dos empedernidos sanchistas se bajan del barco: «Su único objetivo es dormir en La Moncloa»

Doble ración de estacazos.

Y además de los que duelen.

Porque se trata de dos voces que, en mayor o menor medida, habían defendido hasta la fecha las decisiones de Pedro Sánchez, aunque estuviesen siempre motivadas por un cambio de opinión para mantener su propio beneficio.

José Carlos Díez, economista y Elisa Beni, periodista y asidua en las tertulias televisivas, fueron contundentes en ‘Espejo Público‘ (Antena 3) a la hora de poner de vuelta y media al presidente del Gobierno socialcomunista por entregarse a ERC.

El experto económico, que además asesoró a Sánchez, se mostró claro y preciso:

Yo le asesoré muy poco, la verdad, pero bueno, ¿no? Cuando él empezó Pedro Sánchez en 2014. Yo a Pedro Sánchez sí le reconozco que su único objetivo es dormir en la Moncloa. Entonces, él está cumpliendo su misión, que es, a mí me da igual lo que pase con España, me da igual lo que pase con mi partido, no sé si le da igual lo de su mujer, ahí tengo dudas, pero el resto le da igual, ¿no? Él quiere dormir en La Moncloa, entonces, él ha firmado este pacto para dormir en la Moncloa.

Mientras, Beni fue aún mucho más tajante:

A mí lo que me interesa es hacer hincapié en la inmoralidad de esta actitud de la cúpula socialista. Vamos a ver, lo que no puede ser, es decir, a mí me parece que el PSOE puede hacer un congreso como el que hicieron para abandonar el marxismo, pegarse dos años debatiendo y decir que quieren una España confederal o que quieren una España federal. Entonces, bueno, uno puede querer una España federal, otro republicana, otro monárquica… Bien, entonces tú puedes defender eso, ir a unas elecciones con eso en tu programa, cuando te lo refrenden tus votantes, intentar implementar eso, y eso sería, digamos, una dinámica democrática.

A mí lo que no me parece que puedas hacer es, habiendo dicho, por cierto, ¿dónde está Montero? Hace una semana, que esto no va a suceder nunca, como ya pasó con la amnistía, como ya pasó con la malversación, como ya pasó con voy a traer a Puigdemont y lo voy a sentar en el banquillo. Es decir, habiendo dicho absolutamente lo contrario, repito, ¿dónde está Montero? Pues… Ahora coges y por una decisión tuya, porque no la has sometido ni a tus bases, o sea, no ya a tus votantes, a los que no les has preguntado por eso para nada, y que te votaron.

Para la tertuliana, aquí no se vota a un caudillo para que haga lo que le salga de sus reales decretos: