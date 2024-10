Losantos vaticina que la persecución de García Ortiz a la prensa será inútil: «Lo acabarán imputando»

La táctica de acoso y derribo le va a salir regulera al fiscal general del Estado.

Álvaro García Ortiz dio la orden de perseguir a medios como ‘El Mundo‘, ‘Libertad Digital‘ y ‘VozPópuli‘ por sacar sus tejemanejes en relación al novio de Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, tal y como apunta este 2 de octubre de 2024 el periodista Federico Jiménez Losantos en el diario de Unidad Editorial, la estrategia se le puede volver en su contra.

Para empezar, considera ya un error gravísimo cargar contra los medios sin tener pruebas:

Lo grave del larguísimo texto –45 páginas pésimamente redactadas– de Ángeles Sánchez Conde , mano derecha del fiscal general del Estado y abogado particular de los Sánchez-Gómez , es que no sólo miente al servicio de su jefe, sino que acusa sin prueba alguna a tres medios, ‘El Mundo’, ‘Libertad Digital’ y ‘Vozpópuli’, de concertarse con el jefe de Gabinete de Ayuso para publicar lo que ella llama bulos, término que, en la lengua de trapo sanchista, significa noticias ciertas, pero que molestan al presidente y a bego.fundraiser. Hay que recordar que fueron medios gubernamentales los agraciados con la delictiva indiscreción de García Ortiz, y que la ministra de Hacienda , en los pasillos de las Corte s, desveló, también delictivamente, datos privados de un ciudadano en la negociación de una inspección fiscal.

Por supusto, el propio Gobierno Sánchez se adelantó a dar datos que aún no habían sido publicados en los medios afines:

Y está convencido de que al final García Ortiz acabará imputado:

Si el periodismo no fuera un gremio vanidoso y traidorzuelo, véase la FAPE, los tres medios se querellarían contra Sánchez Conde, porque la Fiscalía no es un ministro ni un presidente, sino una institución del Estado. Y, entre sus funciones, no está la de perseguir medios ni acusarlos de nada. Pero no nos despistemos: no trata de eso la querella contra su jefe, sino del delito de revelación de secretos. Y lo imputarán. La Fiscalía de García Ortiz, léase Sánchez, actúa como si en España ya no existiera el derecho a la libertad de expresión, opinión y publicación.