El progre Pedro Almodóvar esgrime un bizarro argumento para defender la barra libre en inmigración

La entrevista es de hace unos días.

Pero se acaba de viralizar la parte en la que Pedro Almodóvar reconoce en ‘Vanity Fair‘ que él está abierto a que en España haya barra libre con relación a la inmigración.

El cineasta cuela la ‘morcilla’ en una pregunta sobre qué le parecía que se trajesen más niños al mundo:

Depende. En los años setenta, la época en que yo era bisexual, cuando tenía una aventura con una mujer tenía mucho cuidado de evitar el embarazo, porque rechazaba totalmente la idea de traer un nuevo ser a un mundo que a mí ya me parecía lleno de injusticia. Y, sin embargo, cuando tenía 40 años y mi vida no era ya bisexual, sino solamente homosexual, y por tanto ya no tenía la ocasión de engendrar un nuevo ser, tuve mucha envidia de mi hermano por tener hijos, y la idea se me pasó bastantes veces por la cabeza.