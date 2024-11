La ‘relevancia’ del viaje de Pedro Sánchez para la prensa de la India: «El presidente compró una figura de Ganesh idol»

El viaje de Pedro Sánchez a La India no pasará, precisamente, por su relevancia mediática.

Al menos en lo que concierne a la difusión mediática de su estancia en el país asiático.

Y es que su presencia no contó con una gran atención por parte de la prensa india.

Tanto fue lo desapercibido que pasó el jefe del Ejecutivo español que uno de los principales periódicos del país destacó como gran noticia que el socialista había comprado un souvenir utilizando un sistema similar al Bizum.

Spanish PM @sanchezcastejon uses UPI payment to buy Ganesh idol in Mumbai #PedroSanchez #Spain #Mumbai #UPIPayments pic.twitter.com/HdAWV0sOtD

Así lo contó el diario ‘Times Of India’: ‘El primer ministro español Sánchez compra una figura Ganesh usando UPI’.

Y también habla de que su mujer, Begoña Gómez, tomó parte activa en diversos actos culturales y que también habían disfrutado de las delicias gastronómicas de La India.

Pero nada, absolutamente nada, de las reuniones que llevó agendadas con diferentes políticos y empresarios locales.

President of the Government of Spain, Pedro Sanchez, on Tuesday used UPI to purchase a Lord Ganesha idol in Mumbai.

The Spanish president was being helped by an Indian representative to fulfill the transaction. Sanchez is on a three-day visit to India. pic.twitter.com/lUTk5Sx126

— Indian Startup News (@indstartupnews) October 30, 2024