Carlos Alsina caza el sucio truco del Gobierno Sánchez con el reparto de los ‘paquetes’ de MENAS

Una aviesa estrategia.

El Gobierno Sánchez vuelve a activar la máquina del fango para, a pesar de que el PP aceptó acoger en sus comunidades autónomas el cupo de menores inmigrantes no acompañados que le corresponde, acabar considerando xenófobo al partido de Alberto Núñez Feijóo.

Lo mejor de todo, tal y como cazó Carlos Alsina en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero), es que el Ejecutivo sanchista ocultó que la única autonomía que se queda libre del reparto es Cataluña:

Bueno, de la reunión de ayer en Tenerife hubo un acuerdo, o sea, ha habido un acuerdo, y esto igual es lo más importante, ha habido un acuerdo entre el Gobierno central y casi todos los gobiernos autonómicos para trasladar a 350 menores no acompañados desde Canarias y también desde la ciudad autónoma de Ceuta a otras comunidades autónomas. Solo hay un gobierno que se ha quedado fuera de este acuerdo. Es un gobierno que no quiere ni oír hablar de lo de la solidaridad obligada y ni siquiera de la solidaridad no obligada, que es esta, que es voluntaria, la que todavía existe. Y ese gobierno no es del PP. El gobierno que se ha quedado fuera del acuerdo es de la muy cortejada y muy progresista y muy elogiada Esquerra Republicana de Cataluña . Es el gobierno independentista del señor Aragonés .

Alsina desmontó la gran mentira de la ministra Sira Rego, de la parte de Sumar, que dijo que todas las autonomías habían aceptado acoger a esos menores inmigrantes no acompañados cuando en realidad los catalanes se negaron:

Pero no se escuchó en boca de los dos ministros presentes ayer en esta reunión ni medio reproche al gobierno de Cataluña. Todos los reproches eran para el PP, que sí acepta el acuerdo. Bueno, no es que no se haya escuchado ni un solo reproche al gobierno de Cataluña. Es que la ministra Sira Rego ni siquiera reparó en que Cataluña no ha apoyado el acuerdo. Le preguntaron los periodistas y ella dijo que todos los gobiernos autonómicos habían dicho que sí. Prácticamente todas han votado que sí significa que no todas han votado que sí. O sea, o todas o no todas. No hay término medio. No ha votado sí aquella en la que gobierna uno de los socios de investidura del presidente Sánchez.