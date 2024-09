Alsina pregunta por Jésica, la amiga íntima de Ábalos, y el exministro ofrece unas explicaciones surrealistas

Increíble, pero cierto.

José Luis Ábalos reconoció en el programa ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) que todas las informaciones surgidas en los últimos días sobre su amiga íntima, Jésica, son un montaje que elaboró él.

Carlos Alsina, estupefacto, tuvo que repreguntar para certificar que había entendido bien lo que había dicho el exministro de Transportes.

Y es que el ahora diputado en el Grupo Mixto vino a decir que todo había sido producto de una trampa creada por él para poder pillar a «inescrupuloso» que se dedicaba a filtrar a los medios una serie de informaciones:

Y en este tanto, pues han encontrado, gracias a esos correos que se filtran, y que no tienen nada que ver con el objeto de la investigación, pues dicen, bueno, ahí tienes algo que te va a gustar. Y sale el correo de esta persona con la que tuve una relación.

Alsina preguntó:

Y Ábalos se lanzó a contar una historia de todo punto increíble:

Sí, como las que tienen normalmente todas las personas. No de otro modo. Sí, los viajes se los hacía yo, pero a mi cargo. No como se ha dicho. Pero el correo que ellos han publicado, y que da pie a todo este linchamiento, que es impresionante, incluso gente que se le supone criterio, han comprado tal mercancía averiada. Ese supuesto correo no está en la causa. No se ha filtrado por ahí. No tiene nada que ver. Ese es un correo que le han mandado una foto de mi ordenador. Y han borrado el origen y el destinatario, no por protección de datos, por favor. A estas alturas se van a poner tan finos, ¿no? Después de revelarlo todo. No. Porque si se dan cuenta, coincide. Coincide. No es ella la que escribe. No, lo han tachado para que no se se vea que es un correo fake. Y aún se ve algo. Porque si aumentamos la foto publicada, veremos que es de P a P. ¿Vale? Es la misma persona.

El comunicador, estupefacto, volvía a pedir aclaraciones:

Me he perdido, perdóname, José Luis.

El exsocialista aclaró que:

Pues que no lo dice, que ella dice que le reclamó. Bueno, lo primero era que era un poco que había pagado. La siguiente entrega ya no es que yo he pagado, sino que me reclaman lo impagado.

Alsina seguía sin dar crédito al relato de Ábalos,

Ábalos quería cortar rápidamente:

Pero Alsina buscaba que su invitado se despachase a gusto:

Ahora sí que me he perdido el correo. ¿Lo hizo usted el correo? ¿Para qué?

Y el exministro de Transportes se lanzó a largar la Traviata:

Es una situación porque quería pillar. Es una cuestión de mi vida privada. Porque ya se enmaraña mucho y es muy larga y que tiene que ver justamente con esa situación en la que yo tenía una situación personal complicada, como algunos nos pasa en nuestras vidas, de pareja, y que yo realmente, pues es que cuando tú tienes un ámbito público esto es muy complicado de resolver. Por eso, de hecho, cuando yo ya dejé de ser ministro es cuando se produce mi divorcio, ¿no? Porque ya lo puedo resolver. O eso pensaba, veo que no mucho, ¿no? Porque hay mucha interferencia. Pero estas cosas que crees que nadie lo va a hacer, pues luego ocurren. Pero que no es un correo de que esta persona me reclame a mí nada ni me diga nada. Es mentira. Es que es mentira. Pero con eso lo que han conseguido es viralizar esta cuestión. Y muchísima gente indignada con esto. Han pagado con sus impuestos. Mira, como tal. Toda una campaña. Además, estas campañas, hacen con un desprecio, no a mí, que fíjate ya, desde el 2018 vengo sufriendo esto, sino a terceras personas que han estado en torno a mi vida. Desde luego, si hubieran pensado que les iba a pasar esto, no se acercan ni Dios a mí. Pero que les da igual cómo sufran. Les da igual si tienen que ir al psicólogo o directamente pensar en cosas peores. Les da igual.

Además alegó Ábalos que están mezclando datos de su anterior pareja con la actual:

Porque esta es la otra con ocasión de esta noticia han viralizado el rostro de mi actual pareja. Como si fuera ella. Han utilizado su imagen para hablar de otra persona y de un caso que no le afecta en nada. Y es la que está saliendo en las imágenes. Y se ha viralizado. Eso es un delito. Total. Más allá de las consecuencias personales para mi pareja que, claro, se tiene que comer ese marrón y que su cara esté por ahí. Esto es tremendo el nivel de locura. O sea, que acabar conmigo no creo que sea necesario hacer tanta salvajada, ¿no? Entonces, claro, pues me toca querellarme, pero… Pero es que, lo he dicho, no me alcanza la vida. Ni tampoco ya los recursos. Esto es una locura. El nivel de indefensión. Y sobre todo en el ámbito viral, pues te encuentras con otra. Tú ves cuentas con más de 100.000 seguidores que no dan la cara. No dan la cara. Todos sabemos también que esto es una locura. Y es que, ¿qué pasa? También… ¿Qué hacemos con esto? En esta campaña, es decir, que hablamos tanto del cuestionamiento de las redes. Bueno, aquí tenéis un caso brutal. ¿Qué hago yo, por ejemplo, viendo que… Pues que esta persona, que es mi pareja, tiene que pagar factura de todo esto. Y su rostro está por ahí. Pero viral, viral. Entrar, entrar. Pero además publicado por algunos pseudomedios, porque hay que llamarlos así ya. Y les pregunto, ¿qué les diferencia de un medio serio? Pues este caso.

Insistió Ábalos, ante un Alsina que no daba crédito, en que hay un medio en concreto que publicó una información a sabiendas de que, según él, era falsa:

Es más, hay uno, donde ella a mí me lo ha demandado, con lo cual saben perfectamente quién es con nombres y apellidos, y aun así le han vuelto a publicar la cara haciéndole pasar por la otra. Se ha sido deliberada la cosa. Es tremendo esto. Entonces, claro, han comprado el correo. Pero es un correo fake. Lo que no sé es cuánto les ha costado. Es que la información dicen que me lo piden a mí, que me lo dirigen a mí. Soy yo el creador. Otra cosa es que haya metido la pata, porque jamás pensé que esto podría haber sido utilizado así. Soy yo el que dejó el ordenador encendido con eso en la pantalla. Bueno, es que no voy a entrar en más cosas porque fíjate en qué dinámica me ven a mí. Porque usted no se da cuenta que yo no tengo ningún elemento de intimidad por revelar.

Esto hizo en el año ese del tiempo, de 2019. Esto no forma parte de la investigación. No tiene nada que ver con nada. Después del 2019 vino la pandemia, unos problemas lógicamente, pues que una relación muy difícil cuando estás además con otra relación. Por lo tanto, tuve que dejarlo. Y luego ya, pues en fin, tuve problemas familiares. En definitiva, bueno. Pero es que, oye, al final no tengo ninguna intimidad. Tengo que contar absolutamente todo con pelos y señales. No sé por qué tengo yo que llegar a ese nivel.