Ángel Expósito estalla con la cátedra de Begoña Gómez: «Es un chiringuito que apesta»

Tiene claro que ha sido un chanchullo en toda regla.

Ángel Expósito estalla como nunca ante el famoso episodio de la cátedra que la Complutense le concedió a Begoña Gómez por la única razón de ser la mujer del presidente del Gobierno.

Ahora, ante la supresión de esa canonjía académica a la esposa de Pedro Sánchez, el director de ‘La Linterna‘ (COPE) lanza unas reflexiones muy atinadas:

La noticia la conocimos ayer, pero sinceramente no se me va de la cabeza. Como alumno de la Complutense, es que de verdad tengo un come-come. La Complutense elimina la cátedra de Begoña Gómez sobre… no sé, no me acuerdo ni cómo se llamaba. La Complutense cancela el acuerdo con la mujer del presidente del Gobierno y los patrocinadores ya de paso, pues han hecho lo mismo. Si te he visto no me acuerdo.