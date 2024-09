Carlos Alsina se troncha tras perder Begoña Gómez su cátedra: «¿Quién formará ahora a los profesionales?»

Irónico a más no poder.

Carlos Alsina, en su monólogo en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) del 12 de septiembre de 2024, se troncha de la pérdida de la cátedra que Begoña Gómez codirigía en la Universidad Complutense:

La vida sigue y habrá que sobreponerse a la pérdida, como se dice en casos luctuosos como éste. La Universidad Complutense de Madrid habrá de hacer de tripas corazón y sobreponerse a esta pérdida irreparable. Hay que salir adelante, estimado rector Goyache. La vida sigue y no le queda otra a la universidad que demostrar que es capaz de seguir ofreciendo formación de calidad a sus alumnos aunque ya no haya cátedra para la Transformación Social Competitiva y ya no esté por allí Begoña Gómez. Cómo llenar un hueco como éste.