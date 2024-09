Carlos Herrera estalla ante el papel crucial que Sánchez y el PSOE le dan a Puigdemont: «¡No tienen vergüenza!»

Arranca este lunes 23 de septiembre de 2024 y lo hace con la incógnita de lo que pasará a mediados de la presente semana.

Y es que el 26 de septiembre el Gobierno Sánchez se enfrenta a una votación que, a día de hoy, tiene perdida, la de la senda de gasto.

Si el partido de Carles Puigdemont le tumba la misma, al Ejecutivo socialcomunista se le cierra la posibilidad de ver aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

Por esa razón, Pedro Sánchez mandó el fin de semana del 20 al 22 de septiembre de 2024 a una delegación del PSOE, encabezada por su lugarteniente, Santos Cerdán, para intentar convencer al prófugo expresidente catalán y a su entorno de la necesidad perentoria de sacar adelante las cuentas para el ejercicio venidero.

Sin embargo, por el momento, el resultado de las reuniones ha hecho agua.

Carlos Herrera, desde su editorial en ‘Herrera en COPE‘, dejó bien claro que está en contra de que el PSOE y el Ejecutivo sanchista sigan dando categoría de interlocutor válido a Carles Puigdemont:

Esta semana se vota la senda de déficit y todas las fatigas de Sánchez pasan por convencer a Puigdemont para que los siete diputados de Junts voten a favor de esa senda. Si no se vota esa senda, si no sale aprobada, no hay presupuestos generales del Estado. Esa es la desesperación del PSOE, que el viernes volvió a mandar una delegación en Suiza para entrevistarse con el doblemente fugado. No tienen vergüenza ni la conocen. Han vuelto a dar categoría de interlocutor político al tipo al que dejaron escapar este verano.