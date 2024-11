Víctor de Aldama, con Carlos Herrera, dispara a bocajarro: «Sánchez estaba al tanto de todo lo que hacía Ábalos»

Dijo que iba a hablar y a cantar La Traviata.

Y Víctor de Aldama está cumpliendo su palabra.

El comisionista no solo está largando en la Audiencia Nacional, sino también en los medios de comunicación.

Este 27 de noviembre de 2024 está largando a diestro y siniestro contra el Gobierno Sánchez en el programa ‘Herrera en COPE‘.

El empresario aseguró que tiene pruebas de sobra para demostrar que sus revelaciones sobre las mordidas de las que se ha aprovechado el Ejecutivo sanchista y el PSOE no son una «inventada» como trató de vender Pedro Sánchez.

Avanzó que ahora mismo se siente indefenso:

Cualquier cosa que me pudiera para a mí o mi familia va a apuntar al gobierno del presidente. Me tendré que cuidar mucho en un tiempo más adelante, no ahora. No tengo ningún tipo de protección. Me siento indefenso.

Aldama no se guardó absolutamente nada. Aseveró que se reunió varias veces con Begoña Gómez:

Claro que conozco a Begoña Gómez, he estado con ella en varias ocasiones, pero no en La Moncloa. Sí que viajé con ella a San Petersburgo y nos reunimos con Javier Hidalgo. Ahí no se habló del rescate a Air Europa, pero sí en otras ocasiones. Allí mandó a sus escoltas retirarse, no porque estuviéramos hablando de nada en concreto privado sino porque estábamos a gusto, estábamos tomando algo, se estaba prolongando ls noche y estábamos de tertulia.

Precisamente, sobre el rescate a Air Europa, detalló que:

Me reuní con Nadia Calviño presencialmente en el ministerio de Economía y con María Jesús Montero por videoconferencia. Fue un momento crítico para la compañía y para el país y fue un trabajo de 24 horas diario.

Dejó bien claro por qué se cesa a Ábalos:

Dicho por el señor Ábalos, el 10 de julio, le cesan por un informe del CNI en el que vienen distorsiones y pagos raros en cosas y por otros temas personales suyos que creo que tampoco yo tengo por qué decir nada. Creo que ya es sabido y el presidente por poner coherencia lo cesa.

Sobre el tema de las mordidas exigidas por parte de algunos gobiernos autonómicos durante la pandemia, apuntó que:

Si no alcanzaron a los gobiernos como el canario fue porque yo me negué, pero Víctor Ángel Torres me pidió 50.000 euros y yo le dije que ya estaba bien.

También deslizó que a Koldo lo conocía desde mucho antes:

Mi hermano conocía a Koldo del mismo equipo de escoltas, un día me saludó y le dijo mi hermano que ya quedábamos en contacto y luego nos llamamos y empezamos a hablar. Fue mucho antes de la pandemia, en 2018.

Sobre el famoso acto en el que sale su foto con Pedro Sánchez fue bastante cristalino:

Mi primer contacto con él es cuando le organizo el viaje a México. Yo no soy ni militante del PSOE ni nada de nada y por eso no quería ir a actos. A mí me dijeron que fuera a un acto porque el presidente me quería decir algo. Me daba absolutamente igual el acto, y cuando acabó me sentaron en los camerinos, en zona restringida, y cuando me saludó el presidente me dijo ‘estoy enterado de todo lo que estás haciendo, muchas gracias por todo’. Y cuando acabó, me fui.

Aldama insinuó que Sánchez estaba perfectamente enterado de los chanchullos de Ábalos: