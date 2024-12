Rafa Latorre desmonta una a una las triquiñuelas del Gobierno Sánchez contra los jueces y la oposición

El truco, al descubierto.

Rafa Latorre, director de ‘La Brújula’ (Onda Cero) aprovechó las palabras de Pedro Sánchez a los periodistas en el transcurso de la copa de Navidad ofrecida en el Palacio de La Moncloa, para desmontar la estrategia sanchista para hacer ver que carga contra la oposición para, de tapadillo, perpetrar un ataque contra los jueces que no le son propicios:

Hoy se ha celebrado la tradicional copa de Navidad en La Moncloa. En esas citas festivas siempre se produce uno de esos corrillos con periodistas en los que el presidente del Gobierno comenta la actualidad con ellos. No es off the record, no es que les vaya a dar ninguna confidencia porque de hecho sus palabras están pronunciadas para luego ser reproducidas en los periódicos. Y así ha ocurrido porque ha dicho algo verdaderamente noticioso por estupefaciente y que incide, no en su batalla contra el PP, que ese es el señuelo, sino en su batalla contra los jueces. Porque cuando dice que el PP juega con las cartas marcadas, porque se supone que conoce de antemano las decisiones judiciales, lo que en realidad está haciendo es acusar a los jueces de hacer un frente golpista, derechista, para derribar al gobierno mediante la prevaricación. Tan tremendo como eso. Porque lo secundario es que el PP lo sepa. Lo principal es que esa coordinación, esa colusión de intereses, lleve a determinados jueces a tomar decisiones políticas.